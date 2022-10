Atl. Tucumán-Unión Santa Fé: visitados procuram voltar a vencer

CÓD 393 Atl. Tucumán 1,89 Empate 3,05 Unión Santa Fé 3,65

Ainda na luta pelo título argentino, o Atl. Tucumán recebe na madrugada de terça-feira a visita do Unión Santa Fé, num duelo da 26.ª jornada no qual vencer é praticamente obrigatório para manter bem viva a possibilidade de conseguir um êxito histórico.Com 45 pontos, o Atl. Tucumán entra em campo vindo de dois jogos seguidos sem perder, que levaram à queda na tabela. Aliás, a fase recente tem sido menos boa, já que nos últimos dez jogos apenas venceu três, tendo empatado em quatro e perdido três. Em sete dos últimos oito houve golos de ambas as equipas e nos últimos oito o Atl. Tucumán sofreu pelo menos um golo.Quanto ao Unión Santa Fé, está em 18.º, com 30 pontos, chegando a este jogo vindo de uma das cinco derrotas que sofreu nos últimos dez jogos. Para lá desses desaires, na última dezena de encontros somou duas vitórias e três empates. Ainda assim, de notar que apenas um desses dez jogos teve 3 ou mais golos.Quanto ao confronto direto, o Unión Santa Fé leva três jogos sem perder e cinco consecutivos a marcar pelo menos um golo ao Atl. Tucumán. Curiosamente, apenas um dos últimos cinco jogos não teve 3 ou mais golos.