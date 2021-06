Atlanta Hawks-Milwaukee Bucks: quarto jogo da final do Este da NBA

Quarto jogo da final da Conferência Este da NBA, com os Atlanta Hawks a tentarem empatar a série diante dos Milwaukee Bucks, num duelo no qual serão os visitantes os favoritos.



Comandados por um incrível Giannis Antetokounmpo, que tem neste playoff média de 29,2 pontos e 13 ressaltos, os Bucks entraram na final a perder, mas conseguiram vencer nos dois jogos seguintes, conseguindo dar uma lição aos Hawks, especialmente no segundo encontro, onde venceram por 125-91.



Quanto aos de Atlanta, que na madrugada passada perderam na sua primeira partida caseira nesta série, contam com a inspiração de Trae Young, com 29,8 pontos e 9,5 assistências de média neste playoff, mas também com o poderio de Clint Capela, que tem uma média de 11,8 ressaltos por encontro na ronda final.



Olhando ao confronto direto, os Bucks venceram o primeiro quarto em oito dos últimos nove encontros, sendo que em sete dos últimos oito jogos ao intervalo também vencia. Quanto a pontuação média neste duelo direto, o registo aponta a 224 pontos nos últimos dez jogos, sendo que 107 foram da autoria dos Hawks, contra os 116 dos Bucks em média.