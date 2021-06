Atlanta Hawks-Philadelphia 76ers: tudo empatado nas 'meias' do Este da NBA

Com tudo empatado na série ao cabo de dois encontros, Atlanta Hawks e Philadelphia 76ers voltam a encontrar-se na madrugada de sábado, num jogo das meias-finais da Conferência Este da NBA que colocará frente a frente as equipas que acabaram a fase regular no quinto e primeiro postos, respetivamente.



Chegado a esta fase depois de ter superado os Washignton Wizards em cinco partidas, os Hawks começaram bem a série fora de casa com os 76ers, ao ganhar por 128-124, mas acabariam por cair no segundo encontro, muito por culpa de um primeiro quarto para esquecer, com 33-20, numa inversão total ao que se viu na primeira partida, onde dominaram com um incrível quarto de 42-27!



Quanto a Philadelphia, como dissemos foi a equipa que acabou a fase regular na frente no Este, tendo na ronda prévia superado também em cinco encontros os Brooklyn Nets. Tudo isto nuam campanha na qual Joel Embiid, com 29,2 pontos de média, tem sido o mais certeiro, ao passo que Harris nos ressaltos (9,4) e Simmons (9) se têm também destacado nas outras estatísticas.



Falando das individualidades dos Hawks, Trae Young tem sido a grande figura, com duplo duplo de média até ao momento: 28,9 pontos e 10 assistências. Clint Capela, com 12,1 ressaltos de média, também tem estado em foco.