Atlanta United-Orlando City: equipa de Nani em ação

Equipa na qual Nani é a principal estrela, o Orlando City procura este sábado alcançar o quarto triunfo nesta fase regular da Major League Soccer para melhorar o atual quarto posto com 11 pontos, num embate no qual terá pela frente o Atlanta United, uma equipa que na Conferência Este é oitava, com menos 2 pontos.



Vindo de uma vitória diante de Nashville, por 3-1, os de Orlando entram em campo moralizados, especialmente porque com esse triunfo conseguiram travar uma sequência de dois desaires seguidos - um referente à final do playoff e outro no retorno do campeonato -, ainda que o registo estatístico recente não seja de todo promissor, pelo menos no plano defensivo. São já cinco jogos seguidos a sofrer golos, nos quais registaram-se sempre pelo menos três tentos.



Quanto aos de Atlanta, entram em campo também na sequência de uma vitória sobre Nashville, ainda que teoricamente cheguem a este jogo algo mais descansados, já que a sua partida a meio da semana, diante do Inter Miami, foi adiada devido aos protestos contra o racismo. E se os jogos de Orlando apontam a muitos golos, os de Atlanta dão para o lado inverso, já que apenas um dos últimos cinco teve pelo menos três tentos.



Quanto ao confronto direto, aí a vantagem é absoluta dos de Atlanta, com seis vitórias consecutivas sempre a ser a primeira equipa a marcar, nove duelos seguidos sem perder e três sem sofrer golos. Irão Nani e companhia travar esta malapata?