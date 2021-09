Atlanta United-Orlando City: equipa de Nani em bom momento

Encontro entre duas equipas da Conferência Este da Major League Soccer, com o segundo colocado Orlando City a visitar o reduto do nono Atlanta United, num duelo entre duas equipas com os mesmos 22 jogos disputados, com 38 e 27 pontos na conta, respetivamente.



Em melhor posição, a equipa de Nani tem até ao momento 10 vitórias, 8 empates e 4 derrotas, com 33 golos marcados e 26 sofridos, sendo que leva já sete encontros consecutivos na MLS sem perder.



Quanto aos de Atlanta, têm 27 pontos fruto de 6 vitórias, 9 empates e 7 derrotas, com um registo de golos de 25 marcados e 28 sofridos. Nos últimos sete jogos - para traçar uma comparação justa -, Atlanta venceu quatro, empatou um e perdeu dois.



No confronto direto, o registo é francamente positivo para o Orlando City, que leva já seis jogos seguidos sem perder - três vitórias e três empates. Irá a tendência manter-se?

CÓD 247 Atlanta United 2.1 Empate 3.35 Orlando City 3