Atlas-Club Tijuana: empatados na tabela classificativa

Em jogo da 5.ª jornada do torneio Apertura mexicano, Atlas e Club Tijuana encontram-se na madrugada desta quarta-feira no Estadio Jalisco, num duelo que colocará frente a frente duas formações com os mesmos 4 pontos, conseguidos com 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas. A diferença é apenas no registo de golos, já que o Club Tijuana marcou 3 e sofreu 4, ao passo que o Atlas apontou 5 e encaixou 7.



Olhando ao registo recente, o Atlas sofre golos há três jogos, ao passo que no caso do Club Tijuana a estatística a destacar é o total de golos, inferior a 3 nos últimos cinco encontros.



No que ao confronto direto diz respeito, o Club Tijuana venceu os últimos dois jogos, ambos por 2-0. O mais recente foi em fevereiro. Irá a história repetir-se?

Por Record