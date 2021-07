Atlas-Juárez FC: encontro do torneio Apertura mexicano

Encontro da 2.ª jornada do Torneio Apertura mexicano, com o Atlas e Juárez a tentarem o primeiro triunfo, depois do empate dos primeiros na abertura e da derrota dos segundos, 3-1.



Olhando ao registo recente, contando com particulares, o Atlas não venceu nenhum dos últimos três jogos, sendo que em nenhum deles conseguiu marcar. Um registo negativo que se junta a outro, que mostra que nenhum dos últimos cinco teve mais do que 3 golos.



Quanto ao Juárez, foi a primeira equipa a sofrer em quatro dos últimos cinco duelos disputados, sendo que no confronto direto a história também não é famosa: perdeu os últimos três jogos, sempre sem conseguir marcar. Como será desta vez?

CÓD 323 Atlas 1.54 Empate 3.2 Juárez FC 4.6