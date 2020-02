Atlas-Monarcas Morelia: duas formações com arranques distintos no Clausura

Atlas e Monarcas Morelia defrontam-se, esta sexta-feira, em jogo a contar para a 5.ª jornada do Clausura - principal escalão mexicano de futebol -, num encontro que coloca frente a frente duas formações com arranques distintos na principal prova daquele país da América no Norte.



À entrada para esta jornada, o Atlas encontra-se na 9.ª posição da tabela classificativa, com seis pontos, fruto de duas vitórias (Cruz Azul e Club Tijuana) e duas derrotas (Puebla e Tigres), enquanto que o Monarcas Morelia é último classificado, com apenas um ponto conquistado até ao momento - fruto de um empate com o Monterrey.



Relativamente ao confronto direto recente entre estas duas formações, destaque para três triunfos dos Monarcas Morelia contra dois do Atlas. Como será nesta ocasião?

CÓD 197 Atlas 2.09 Empate 2.93 Monarc. Morelia 2.8