Atlético GO-Corinthians: equipa de Vítor Pereira em ação na Copa do Brasil

CÓD 185 Atlético GO 2.7 Empate 2.75 Corinthians 2.45

Equipa comandada por Vítor Pereira, o Corinthians visita na madrugada desta quinta-feira o reduto do Atlético Goianiense, numa partida da 1.ª mão dos quartos-de-final da Copa do Brasil. Uma ronda à qual os de Goiânia chegaram depois de afastarem o Goiás, ao passo que o Corinthians teve missão bem mais complicada, pois deixou pelo caminho o Santos.Olhando ao registo recente, o Atlético vem de quatro derrotas seguidas no campeonato, ao passo que o Corinthians entra em campo moralizado, já que ganhou os últimos dois jogos, incluindo um sempre motivador triunfo em casa do Atlético Mineiro, por 2-1. Apesar disso, note-se que o Timão sofreu sempre pelo menos um golo nos últimos quatro jogos que disputou.A fechar, de notar que o confronto direto recente é favorável ao Corinthians, com três jogos seguidos sem perder. Já em termos de golos, nenhum dos últimos dez jogos tiveram mais do que 2 golos.