Atlético GO-Fortaleza: formações só sabem vencer neste arranque do Brasileirão

Atlético Clube Goianiense e Fortaleza defrontam-se, esta quinta-feira, em jogo a contar para a quarta jornada do campeonato brasileiro de futebol (Brasileirão), num encontro que colocará frente a frente duas equipas que até ao momento só souberam vencer.

À entrada para esta ronda, o Atlético Clube Goianiense posiciona-se no quarto lugar, com seis pontos, fruto de duas vitórias consecutivas, enquanto que o Fortaleza encontra-se na liderança isolada da prova, com nove pontos, após somar três triunfos nos três primeiros jogos disputados.

Nos últimos cinco jogos realizados, entre todas as competições em que as duas equipas estiveram recentemente inseridas, de notar que o Atlético Clube Goianiense registou três vitórias (Corinthians - em duas ocasiões - e São Paulo) e dois empates (Newell's Old Boys e Corinthians), ao passo que o Fortaleza somou quatro triunfos (Atlético-MG, Internacional, Ceará e Sport Recife) e um empate (Ceará).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Atlético Clube Goianiense, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Fortaleza a levar a melhor em apenas um dos dois restantes embates.