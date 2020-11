Atlético GO-Internacional: visitantes procuram travar crise

Em quarto lugar na tabela do Brasileirão, mas já numa série de cinco jogos seguidos sem ganhar - três deles para o campeonato -, o Internacional procura este sábado o regresso aos triunfos, tendo pela frente um Atlético GO que, apesar de ter apenas vencido um dos últimos oito encontros, entra em campo moralizado pelo facto de ter conseguido o primeiro triunfo precisamente no jogo mais recente.



Com 36 pontos, o conjunto de Porto Alegre tem mais 9 do que o oponente desta jornada, uma equipa perante a qual leva seis jogos seguidos a marcar e três a vencer. Isto num confronto direto no qual se verificaram pelo menos 3 golos nos últimos cinco jogos, sendo que nesse mesmo período de tempo foi sempre o Inter a primeira equipa a marcar.

CÓD 352 Atlético GO 2.91 Empate 2.98 Internacional 2.32