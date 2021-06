Atlético GO-São Paulo: equipa da casa em bom momento

Depois de um arranque positivo de Brasileirão, mas também após uma vitória a meio da semana para a Copa do Brasil, o Atlético Goianiense procura este sábado ampliar o seu bom arranque de ano, tendo pela frente um São Paulo que por seu turno vive um momento menos bom.



A formação paulista empatou no arranque do campeonato diante do Fluminense sem golos, mas o que ficou desta semana foi a derrota na Copa diante do 4 de Julho. Um resultado visto como humilhante e que abalou (e de que maneira) as hostes do emblema do Morumbi.



Olhando a estatísticas, o Atlético não perde há sete jogos, sendo que nos últimos cinco nenhum teve mais do que 3 golos. Quanto ao São Paulo nos últimos sete venceu três, empatou dois e perdeu outros dois.



Relativamente ao confronto direto, na época passada houve uma vitória para cada lado, primeiro por 3-0 para o São Paulo e depois por 2-1 para o Atlético. Este último encontro, devido ao atraso no arranque do Brasileirão, foi jogado já em 2021. Neste confronto direto, refira-se, o registo de golos é de mais de 3 golos em seis dos últimos oito duelos diretos.

