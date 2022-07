Atlético GO-São Paulo: jogo da 15.ª jornada do Brasileirão

CÓD 107 Atlético GO 2.79 Empate 3 São Paulo 2.58

Em jogo da 15.ª jornada do Brasileirão, Atlético Goianiense e São Paulo encontram-se na noite deste domingo no Antonio Accioly, numa partida que colocará frente a frente o 13.º e o 8.º colocados, respetivamente.Com 19 pontos, o São Paulo tem 4 vitórias, 7 empates e 3 derrotas, num registo com 18 golos marcados e 15 sofridos. Nos últimos três jogos, contando duelos de outras provas, os paulistas não perderam nenhuma partida. Em oito dos últimos dez jogos o São Paulo foi a primeira equipa a marcar e em sete dos últimos nove ao intervalo estava na frente. A atuar fora de casa, refira-se, o São Paulo não vence um jogo de campeonato há dez partidas.Quanto ao Atlético Goianiense tem 17 pontos, com 4 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Marcou 16 golos e sofreu 19. Em todas as provas, o Atlético levam três jogos sem ganhar, com uma derrota e dois empates.Quanto ao confronto direto, os últimos três jogos entre estas duas equipas dão vantagem ao conjunto de Goiania, com duas vitórias contra uma do São Paulo. Curiosamente no jogo mais recente, com triunfo por 2-1, em setembro do ano passado.