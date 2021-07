Atlético Goianiense-América Mineiro: duelo da 14.ª jornada do Brasileirão

Encontro da 14.ª jornada do Brasileirão, com o oitavo colocado Atlético Goianiense a receber na madrugada de segunda-feira a visita do América Mineiro, uma das equipas que está dentro da zona de despromoção e que, nesta fase inicial da época, olha para as vitórias como pão para a boca para impedir sofrimento no final.



Com 18 pontos, o Atlético Goianiense tem 5 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, sendo que nos últimos cinco duelos de campeonato apenas venceu por uma ocasião. Para lá deste registo, no duelo mais recente acabou derrotada para a Copa do Brasil.



Quanto ao América Mineiro, a equipa em posição mais delicada na tabela, já que tem somente 11 pontos, leva quatro jogos seguidos sem vencer e a sofrer golos, com três derrotas e um empate. Um registo recente negativo que acabou por travar o efeito de quatro jogos seguidos sem perder e de duas vitórias seguidas.



Olhando ao confronto direto, o Atlético Goianiense leva três duelos seguidos sem perder diante do América Mineiro, sendo que nessas partidas marcou sempre pelo menos um golo. Aliás, na última meia dúzia de partidas apenas por uma vez não marcou e, quando o fez, foi sempre a primeira a consegui-lo.

CÓD 162 Atlético GO 2.28 Empate 2.75 América Mineiro 2.95