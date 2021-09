Atlético Goianiense-Corinthians: Timão com deslocação complicada

Duelo da 20.ª jornada da Série A do Brasileirão, o Atlético Goianiense a receber a visita do Corinthians, numa partida que colocará frente a frente o oitavo e o sexto colocados, respetivamente.



A atuar em casa, o Atlético Goianiense chega a este jogo com 25 pontos, fruto de seis vitórias, sete empates e cinco derrotas, sendo que tem uma partida por disputar. Leva seis jogos seguidos sem perder, sendo que em cinco dos últimos sete foi a primeira equipa a sofrer e houve golos de ambas as equipas.



Quanto ao Corinthians, tem 28 pontos, graças a sete vitórias, sete empates e cinco vitórias, chegando a esta partida na sequência de cinco encontros seguidos sem perder. Em quatro deles, refira-se, o marcador teve menos do que 3 golos.



Quanto ao confronto direto, o Atlético Goianiense leva seis jogos seguidos sem perder e três sem sofrer golos. Note-se, por fim, que nenhum dos últimos nove jogos entre estas duas equipas teve mais do que 3 golos. Neste ano civil, refira-se, já houve três jogos entre estas duas equipas, com uma vitória do Atlético para a Série A na primeira volta, uma Taça do Brasil, por 2-0, e um empate na mesma competição, sem golos.