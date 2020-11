Atlético Madrid-Bayern Munique: bávaros já estão nos 'oitavos' da Champions

Atlético Madrid e Bayern Munique defrontam-se, esta terça-feira, em jogo a contar para a 5.ª jornada do grupo A da Liga dos Campeões, num encontro sem grande importância para os bávaros, uma vez que já estão apurados para a próxima fase da prova.

À entrada para esta ronda, os colchoneros, de João Félix, posicionam-se no 2.º lugar, com 5 pontos, com 5 pontos, fruto de um triunfo, dois empates e uma derrota, enquanto que o Bayern Munique encontra-se na liderança do grupo, com 12 pontos, após somar quatro vitórias consecutivas.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas atualmente se encontram, de notar que o Atlético Madrid registou três vitórias (Cádiz, Barcelona e Valencia) e dois empates (ambos diante do Lokomotiv Moscovo), ao passo que o Bayern Munique somou quatro triunfos (Salzburgo - por duas ocasiões -, Borussia Dortmund e Estugarda) e um empate (Werder Bremen).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade bávara, uma vez que a formação alemão registou três vitórias nos últimos cinco duelos disputados entre as duas equipas, com o Atlético Madrid a vencer os restantes dois.