Atlético Madrid-FC Porto: dragões tentam repetir feito de 2009

Atlético Madrid e FC Porto defrontam-se na noite de quarta-feira, a partir das 20 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a primeira jornada do Grupo B da Liga dos Campeões, num encontro em que colocará frente a frente dois adversários que se conhecem muito bem.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Atlético Madrid registou três vitórias (Juventus, Getafe e Valencia), um empate (Real Sociedad) e uma derrota (Villarreal), enquanto que o FC Porto somou quatro triunfos (Marítimo, Vizela, Sporting e Gil Vicente) e um desaire (Rio Ave).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Atlético Madrid, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o FC Porto a levar a melhor em apenas um dos outros dois embates realizados durante esse mesmo período de tempo.



De sublinhar ainda que a última vez que o FC Porto venceu em casa do Atlético Madrid foi em 2009, na sexta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões desse mesmo ano. A partida ficou decidida com golos de Bruno Alves, Radamel Falcao e Hulk, que deram ao FC Porto um triunfo claro por 3-0. Nesse ano, os dragões passaram para a fase a eliminar da Champions no 2.º lugar do Grupo D, apenas atrás do Chelsea. Já o Atlético Madrid acabou por ser 'relegado' para a Liga Europa.