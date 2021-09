Atlético Madrid-FC Porto: dragões visitam o país vizinho no arranque da fase de grupos

Atlético Madrid e FC Porto defrontam-se, esta quarta-feira, pelas 20 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a primeira jornada do grupo B da Liga dos Campeões, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que atravessam momentos algo semelhantes.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Atlético Madrid registou três vitórias (Celta de Vigo, Villarreal e Espanyol), um empate (Villarreal) e uma derrota (Feyenoord), enquanto que o FC Porto somou três triunfos (Belenenses SAD, Famalicão e Arouca) e dois empates (Marítimo e Sporting).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o equilíbrio entre as duas equipas, com ambas a somarem duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações.