Atlético Madrid-Liverpool: colchoneros com teste de fogo

Aí está o regresso da Liga dos Campeões! Depois de um período de pausa de dois meses, a prova mais importante da UEFA está de volta e logo com dois jogos que prometem emoções de princípio a fim. Um deles é o que colocará frente a frente o Atlético Madrid e Liverpool, equipas que vão vivendo temporadas bem distintas.



Os colchoneros, que neste jogo não deverão contar com João Félix - Kieran Trippier e Héctor Herrera são baixas certas -, vão numa crise complicada de resultados, com apenas uma vitória nos últimos sete encontros, um registo que os deixa no quarto posto da Liga espanhola, já a 13 pontos do líder Real Madrid.



Do lado oposto estará a equipa em melhor forma na Europa do futebol. Com 76 pontos, e com o título praticamente garantido, o Liverpool chega a este jogo vindo de uma longa série de bons resultados, a qual apenas foi travada de forma pontual na Champions e nas Taças. Na Premier League, por exemplo, os reds levam já 25 vitórias e 1 empate apenas, vindo para este jogo com 17 vitórias consecutivas na prova.



De notar que estas duas equipas não se enfrentam desde 2009/10, época na qual os colchoneros afastaram o Liverpool nas meias-finais da Liga Europa, numa eliminatória resolvida no prolongamento.