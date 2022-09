Atlético Madrid-Real Madrid: dérbi anima a sexta jornada da Liga espanhola

Atlético Madrid e Real Madrid defrontam-se na noite de domingo, a partir das 20 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a sexta jornada do campeonato espanhol de futebol, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que atravessam momentos distintos.

À entrada para esta ronda, o Atlético Madrid de João Félix posiciona-se no sétimo lugar, com 10 pontos, fruto de três vitórias, um empate e uma derrota, enquanto que o Real Madrid se encontra na liderança isolada do campeonato, com 15 pontos, após somar cinco triunfos consecutivos.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Atlético Madrid registou três vitórias (Valencia, FC Porto e Celta de Vigo), um empate (Real Sociedad) e uma derrota (Bayer Leverkusen), ao passo que o Real Madrid somou cinco triunfos consecutivos (Espanyol, Betis, Celtic, Maiorca e RB Leipzig).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Real Madrid, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Atlético Madrid a levar a melhor em apenas uma das outras duas ocasiões realizadas durante esse mesmo período de tempo.