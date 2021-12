Atlético Mineiro-Athletico Paranaense: primeira mão da final da Taça do Brasil

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Atlético Mineiro e Athletico Paranaense defrontam-se, este domingo, pelas 20:30 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a primeira mão da final da Taça do Brasil, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que chegam a este encontro determinadas a levar vantagem para o segundo duelo.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Atlético Mineiro registou três vitórias (Fluminense, Bahia e Bragantino), um empate (Palmeiras) e uma derrota (Grémio - na última jornada do campeonato brasileiro). Já o Athletico Paranaense somou um triunfo (Cuiabá), três empates (São Paulo, Corinthians e Sport Recife) e um desaire (Corinthians).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade do Atlético Mineiro, equipa que este ano se sagrou campeã brasileira e que venceu três dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Athletico Paranaense a levar a melhor nos outros dois embates realizados.