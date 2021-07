Atlético Mineiro-Boca Juniors: uma das duas equipas dirá 'adeus' à Libertadores

Atlético Mineiro e Boca Juniors defrontam-se, esta terça-feira, em jogo a contar para a segunda mão dos oitavos de final da Taça Libertadores, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que se encontram empatadas na eliminatória, depois do empate a zeros na primeira mão.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas estiveram recentemente inseridas, de notar que o Atlético Mineiro registou quatro vitórias (Cuiaba, Flamengo, América-MG e Corinthians) e um empate (Boca Juniors), enquanto que o 'Boca' somou um triunfo (The Strongest) e quatro empates (Barcelona SC, Racing Club, Atlético-MG e Unión de Santa Fé).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para este ser o segundo duelo de sempre entre as duas equipas.