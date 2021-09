Atlético Mineiro-Palmeiras: por um lugar na final da Libertadores

Duelo de titãs por um lugar na final da Libertadores, com um embate entre o Atlético Mineiro e o Palmeiras no qual tudo está em aberto, mercê da igualdade a zeros há uma semana no reduto dos paulistas. Em teoria, esse nulo dá alguma esperança ao Palmeiras, já que em caso de conseguir marcar um golo deixará o Galo obrigado a marcar sempre dois, já que os golos marcados fora contam para as contas do apuramento.



Olhando ao que sucedeu no fim de semana, de olho nesta partida, ambas as equipas deixaram ficar pontos no Brasileirão, com o Atlético a empatar a zeros diante do São Paulo, ao passo que o Palmeiras perdeu no clássico com o Corinthians.



Apesar desse empate, o Atlético Mineiro vai numa excelente fase, com doze jogos sem perder e cinco sem sofrer. Falando em golos, apenas um dos últimos seis duelos teve mais do que 3 no total.



Quanto ao confronto direto, também não é habitual haver muitos golos - apenas um dos últimos sete teve mais do que 3 golos, sendo que o Atlético leva três partidas sem perder diante do Palmeiras e sempre sem sofre golos. Como será desta vez?