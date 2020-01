Atlético São Luis-Chivas Guadalajara: em busca da vitória

Ainda sem derrotas nesta fase de Clausura do campeonato mexicano, mas vindos de derrotas para a Copa do México, Atlético São Luis e Chivas Guadalajara encontram-se na madrugada de sábado em San Luis Potosí, num encontro que colocará frente a frente duas equipas com os mesmos 5 pontos na tabela.



Com épocas bem similares até ao momento, até mesmo na questão da Copa, San Luis e Chivas procuram partir para uma fase positiva, tendo neste duelo um primeiro palco para o conseguir.



De notar que este será o terceiro jogo da história entre estas duas equipas, havendo por agora vantagem total do Chiva, equipa que venceu os dois jogos já disputados, ambos em sua casa. Como será o terceiro?