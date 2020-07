Atlético São Luis-Juarez FC: regressa o futebol no México

Aí está o regresso à ação no futebol mexicano, com o Atlético São Luis a receber o Juarez FC na madrugada de quinta-feira, num duelo entre duas formações que não atuam oficialmente desde março - curiosamente ambas perderam nesse último duelo.



Com dois jogos de preparação disputados desde então, Atlético São Luis e Juarez FC chegam a este jogo com um grande ponto de interrogação devido ao facto de terem estado parados competitivamente, ainda que curiosamente se tenham defrontado por duas vezes este ano. A primeira para o Clausura, com vitória do Juárez por 3-0 e depois, já neste mês de julho, num particular, novamente com triunfo do Juárez, mas por 2-1.

CÓD 212 Atlético São Luis 1.95 Empate 2.92 Juarez FC 3.12