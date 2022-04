Atlético Tucumán-Argentinos Juniors: equipa da casa em má fase

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

CÓD 282 Atl. Tucumán 3.4 Empate 3.05 Argentinos Jrs. 1.93

Encontro da 11.ª jornada do campeonato argentino, com um duelo entre Atlético Tucumán e Argentinos Juniors, que colocará frente a frente os 13.º e o 5.º colocados, respetivamente.Com 17 pontos, os visitantes estão em melhor posição e chegam a esta partida vindos de uma série na qual venceram três em quatro encontros.Quanto aos da casa, têm 6 pontos e nos últimos seis encontros não venceram nenhum e sofreram sempre pelo menos um golo - em cinco deles foram mesmo a primeira equipa a encaixar.Quanto ao confronto direto, o balanço histórico é de total equilíbrio, com duas vitórias para cada lado e três empates. Como será agora, ao oitavo embate?