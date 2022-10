Atromitos-Giannina: jogo da 7.ª jornada na Grécia

CÓD 340 Atromitos 1,67 Empate 2,9 Giannina 4,45

Em jogo da 7.ª jornada do campeoanto grego, Atromitos e Giannina encontram-se esta segunda-feira no Peristeri Stadium, num duelo que colocará frente a frente o 8.º e o 12.º colocados, respetivamente.Com 8 pontos, a equipa da casa conta com 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, contando em termos de golos com 9 marcados e 7 sofridos. Já o Giannina, conta com 4 pontos, tendo 1 vitória, 1 empate e 4 derrotas no seu registo. Em relação aos golos, marcou 4 e sofreu 13 - é a segunda pior defesa. Aliás, a equipa visitante leva já dez jogos seguidos a sofrer pelo menos um golo, isto contando também encontros de preparação.No caso ao Atromitos, destaque para os golos também, já que em oito dos últimos dez a formação caseira marcou e sofreu. Em cinco dos últimos seis foi igualmente a primeira equipa a encaixar, sendo que em quatro dos últimos cinco ao intervalo estava em desvantagem.Quanto ao confronto direto, o Giannina leva quatro jogos sem perder e sempre a marcar ao Atromitos, com duas vitórias e dois empates no registo.