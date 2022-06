Auckland Blues-Crusaders: final do playoff do Super Rugby

Auckland Blues e Crusaders defrontam-se, na manhã deste sábado, a partir das 08:05 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a final do playoff do Super Rugby.

Nos últimos cinco jogos disputados, de notar que os Auckland Blues registaram cinco vitórias (Reds, Brumbies - em duas ocasiões -, Waratahs e Highlanders), enquanto que o Crusaders somou, igualmente, cinco triunfos (Brumbies, Fijian Drua, Reds - em dois momentos - e Chiefs).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a clara superioridade do Crusaders, equipa que venceu quatro dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com os Auckland Blues a levarem a melhor no outro embate disputado durante esse mesmo período.