Auckland Blues-Waikato Chiefs: jogo da Super Rugby Aotearoa

Aí está mais um jogo da Super Rugby Aotearoa, o principal campeonato do râguebi neozelandês, com os segundos colocados Auckland Blues, com 13 pontos, a defrontarem os quintos e últimos Waikato Chiefs, com 4.



Em melhor posição, mas vindo de duas derrotas seguidas, os de Auckland procuram travar a recente má fase, tendo neste duelo o adversário perfeito para o conseguir, já que os Waikato Chiefs têm apenas derrotas e somente somaram pontos graças aos ensaios que foram tendo nos cinco jogos disputados.



No que a confronto direto diz respeito, e já contando a vitória dos Blues há cerca de um mês em Waikato, há a contar seis triunfos dos Chiefs em nove partidas, algo que poderá servir de certa forma de fator motivacional para os visitantes inverterem este arranque para esquecer.

CÓD 292 Auckland Blues 1.24 Empate 18.48 Waikato Chiefs 3.19