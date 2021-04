Augsburgo-Colónia: visitados chegam moralizados

Numa altura em que toda a Bundesliga está confinada, devido ao recente aumento de casos de Covid-19 na Alemanha, Augsburgo e Colónia encontram-se esta sexta-feira na WWK ARENA, numa partida da 31.ª jornada que colocará frente a frente o 12.º Augsburgo e o penúltimo Colónia.



Aflito na tabela, com 26 pontos e a 4 da zona de salvação, o Colónia vem de uma inesperada e moralizadora vitória diante do RB Leipzig, num jogo no qual travou uma longa série sem conseguir triunfar. Um resultado que apareceu na hora certa e que permite voltar a acreditar, isto num jogo no qual se viram e foram ampliados alguns dados estatísticos. A começar desde logo pelo facto de ter sido o 15.º jogo seguido do Colónia a sofrer, mas também por se terem visto pelo menos 3 golos - tal como em cinco dos últimos seis jogos - e de ambas as equipas terem marcado - como em seis dos últimos oito.



Quanto ao Augsburgo, está com 33 pontos e em teoria entra nestas rondas finais com alguma segurança, mas a verdade é que os jogos recentes obrigam a atenção redobrada, já que lá vão três encontros seguidos sem marcar e sem vencer, com duas derrotas e um empate.



Quanto ao confronto direto, o Augsburgo leva 12 jogos seguidos sem perder diante do Colónia e seis consecutivos a marcar. Falando em golos, apenas dois dos últimos dez tiveram pelo menos 3 no total...

CÓD 147 Augsburgo 2.77 Empate 3.08 FC Colónia 2.5