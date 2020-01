Augsburgo-Düsseldorf: duelo com muitas baixas de parte a parte

Augsburgo e Düsseldorf defrontam-se, esta terça-feira, em jogo a contar para a 16.ª jornada do campeonato alemão, num encontro entre duas formações com muitas baixas confirmadas para este confronto.



Sem Finnbogason e Framberger, o Augsburgo procura alcançar o seu sétimo jogo sem perder. Até ao momento, a formação de Augsburgo soma cinco triunfos - quatro obtidos nos últimos cinco jogos -, cinco empates e outras tantas derrotas, posicionando-se, assim, na 11.ª posição da tabela classficativa, com 20 pontos. Já o Düsseldorf é 16.º classificado, com 12 pontos, fruto de três triunfos, três empates e nove derrotas até ao momento na prova, e não poderá contar com Bodzek e Karaman.



No que toca ao confronto direto recente entre as duas equipas, destaque para a ligeira superioridade do Augsburgo, com três triunfos nos últimos cinco duelos, contra dois do Düsseldorf.

