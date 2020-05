Augsburgo-Wolfsburgo: caseiros não querem repetir goleada sofrida no último ano

Separados por mais de 600 quilómetros de distância, Augsburgo e Wolfsburgo defrontam-se, este sábado, em jogo a contar para a 26.ª jornada da Bundesliga - o primeiro grande campeonato europeu a fazer retomar as competições profissionais desde o surto do novo coronavírus.

A expectativa para este encontro é imensa - apesar de não ter a presença dos adeptos -, dado aos dois meses de interrupção ao qual o campeonato alemão foi submetido.

Quanto ao jogo dito, Wolfsburgo chega a esta ronda posicionado no 7.º lugar, com 36 pontos, após ter registado, até ao momento, nove triunfos, nove empates e sete derrotas na prova. Em contrapartida, o Augsburgo é 14.º classificado, com 27, após somar sete triunfos, seis empates e 12 derrotas.

As equipas chegam a este embate com uma grande necessidade de voltar à competição, contudo, não esqueçamos daquilo que foram capazes no que ficou para trás na prova. Nos últimos cinco jogos realizados, o Wolfsburgo registou duas vitórias (Mainz e Hoffenheim) e três empates (Düsseldorf, Union Berlin e RB Leipzig), enquanto que o Augsburgo somou um empate (Friburgo) e quatro derrotas (Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen, Borussia Mochengladbach e Bayern Munique).

O saldo caseiro da formação de Augsburgo permanece positivo, apesar de ter pouca margem de manobra: cinco triunfos, três empates e quatro derrotas nesta temporada. Contudo, o Wolfsburgo soma o mesmo registo no que toca aos confrontos fora do seu estádio: 5V, 3E e 4D.

No que toca à finalização e no momento de defender as redes das balizas, destaque para o saldo negativo do Augsburgo, que marcou até ao momento um total de 36 golos, mas sofreu 52, ao passo que o Wolfsburgo soma 34 tentos marcados e 30 sofridos.

Relativamente ao confronto direto entre as duas formações, destaque para um relativo equilíbrio nos últimos cinco duelos disputados, com dois triunfos para o Wolfsburgo, um para o Augsburgo e dois empates. De notar ainda o resultado desnivelado entre as duas formações a 18 de maio de 2019, que terminou com uma goleada (8-1) imposta pelo Wolfsburgo ao seu adversário.