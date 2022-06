Austrália-Peru: bilhete para o Qatar em jogo

CÓD 164 Austrália 3.9 Empate 3.05 Peru 1.68

Não há mais nenhuma chance. Austrália e Peru discutem esta segunda-feira pelas 19 horas, no estádio Al Rayyan, em Doha, no Qatar, quem no final do ano estará presente no Mundial'2022, a realizar precisamente em solo qatari.Quintos na zona sul-americana de apuramento, os peruanos chegam a este jogo vindos de duas vitórias, a última das quais na semana passada, ante a Nova Zelândia, por 1-0. Já os australianos também têm duas vitórias seguidas, as duas neste mês de junho. A última das quais perante os Emirados Árabes Unidos, no playoff que a colocou nesta decisão.Esta será a segunda vez que estas duas equipas se enfrentam, tendo a última sido no Mundial'2018, na altura com triunfo peruano por 2-0. Como será desta vez?