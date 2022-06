Áustria-Dinamarca: duelo de equipas moralizadas

CÓD 138 Áustria 2.85 Empate 3.35 Dinamarca 2.45

Depois de ter surpreendido tudo e todos na sexta-feira, ao ganhar em França, a Dinamarca visita esta segunda-feira o reduto da Áustria, para um encontro que colocará no seu caminho uma formação do centro europeu que no arranque da fase de grupos venceu sem espinhas na Croácia por 3-0.Nesse jogo, os austríacos conseguiram deixar a baliza a zero pela primeira vez em cinco encontros (nesse período venceu três jogos, empatou um e perdeu outro). Curiosamente, esse foi o quinto encontro seguido dos austríacos no qual o registo final de golos foi superior a 5.Quanto à Dinamarca, vem de duas vitórias, a última das quais no tal triunfo de Paris por 2-1. Nesse jogo, refira-se, o marcador final teve 3 ou mais golos, tal como se verificara em quatro dos últimos cinco encontros.Em termos de confronto direto, a Dinamarca leva três jogos seguidos a ganhar e sem sofrer. Os últimos duelos foram no ano passado, com triunfos por 4-0 na Áustria e por 1-0 na Dinamarca, em jogos de apuramento para o Mundial'2022. Tendência para repetir?