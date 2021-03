Áustria-Dinamarca: nórdicos moralizados

Com duas vitórias em outros tantos encontros, diante de Israel e Moldávia, a Dinamarca tem esta quarta-feira aquele que será em teoria o jogo mais complicado até à data nesta qualificação para o Mundial'2022, quando pelas 19h45 visitarem o Viena para defrontar uma Áustria que está logo atrás com 4 pontos, fruto de um empate na Escócia e vitória com as Ilhas Faroé.



Os austríacos, refira-se, levam oito encontros seguidos sem perder, ainda que também tenham sofrido nos quatro mais recentes. Quanto aos nórdicos, para lá dos dez golos que levam nesta qualificação - registo claramente inflacionado pelos 8-0 à Moldávia - foram a primeira equipa a marcar em sete dos últimos oito duelos que disputaram.



No que a jogadores diz respeito, a Áustria estará aqui sem Albert Vallci e Florian Grillitsch, ao passo que os dinamarqueses não terão Andreas Cornelius, Philip Billing e Henrik Dalsgaard, mas terão sim uma equipa base bem fresca, já que Kasper Hjulmand fez uma profunda revolução com frutos diante da Moldávia - na tal partida com 8-0 final.



Por fim, voltando às estatísticas, note-se que a Dinamarca leva 15 partidas de qualificação para Mundiais sem perder, ao passo que a Áustria tem 5. Irá alguma destas séries chegar ao final?

CÓD 138 Áustria 2.77 Empate 2.98 Dinamarca 2.28