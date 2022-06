Áustria-França: gauleses obrigados a ganhar

CÓD 111 Áustria 4.35 Empate 3.6 França 1.82

Em posição bastante delicada, a campeã em título França procura esta sexta-feira reentrar na corrida pelo apuramento para a final four da Liga das Nações, necessitando para tal de triunfar na visita ao Ernst Happel, na Áustria.Com apenas 1 ponto, a turma francesa vem de um empate diante da Croácia, isto depois de ter perdido ante a Dinamarca, ao passo que os austríacos têm 3 pontos, garantidos no triunfo fora de portas diante da Croácia.Em termos de sequências recentes, os últimos seis jogos da Áustria tiveram 3 ou mais golos, tendo cinco deles contado com tentos de ambas as equipas. Já em cinco dos últimos sete foram os austríacos os primeiros a sofrer. Quanto à França, normalmente também tem 3 ou mais golos nos seus jogos (seis nos últimos oito), sendo que também é comum ser a primeira equipa a marcar - foi assim em cinco dos últimos seis jogos.Quanto ao confronto direto, a França marcou em todas as quatro partidas em que defrontou os austríacos, tendo nesse período a conta ficado totalmente equilibrada em termos de vitórias, com duas para lado.