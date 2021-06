Áustria-Macedónia Norte: ex-leão Ristovski em ação no Euro'2020

Segue a todo o gás a disputa da primeira jornada da fase de grupos do Euro'2020, com um embate entre Áustria e Macedónia Norte a animar a tarde deste domingo em Bucareste. Será um reencontro depois dos duelos na qualificação, nos quais os austríacos venceram ambos, primeiro por 4-1 e 2-1.



Para os macedónios será o primeiro encontro numa fase final de um grande torneio, ao passo que para os austríacos será um retorno depois de duas participações.



Nos jogos já jogados este ano, refira-se, a Áustria venceu um, perdeu dois e empatou dois, ao passo que os macedónios cederam apenas um desaire, tendo vencido três e empatado outro. Um registo positivo que pode servir de motivação ao conjunto do ex-sportinguista Stefan Ristovski.



Olhando a estatísticas recentes, note-se que a Áustria não marcou em nenhum dos últimos três jogos, tendo sido a primeira equipa a sofrer em cinco dos últimos sete. Quanto à Macedónia, o registo é inverso, com o registo de ter sido a primeira equipa a marcar em quatro dos últimos cinco jogos.



Equipas prováveis



Áustria: Bachmann; Lainer, Dragovic, Hinteregger, Ulmer; Laimer, X Schlager; Sabitzer, Baumgartner, Alaba; Arnautovic



Macedónia: Dimitrievski; Ristovski, Musliu, Velkovski, Alioski; Ademi, Nikolov, Bardi; Elmas, Pandev, Trajkovski

CÓD 113 Áustria 1.73 Empate 3.4 Macedónia Norte 5.5