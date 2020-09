Áustria-Roménia: visitados em bom momento

Vindos de arranques distintos neste Grupo 1 da Divisão B da Liga das Nações, Áustria e Roménia encontram-se esta segunda-feira em solo austríaco, numa partida na qual um evento desaire deixará os forasteiros praticamente arredados da luta pelos postos cimeiros.



Com um empate no currículo - 1-1 na receção à Irlanda do Norte -, os romenos terão pela frente uma equipa que por seu turno ganhou na Noruega por 2-1, e que nos últimos nove jogos perdeu apenas um.



Olhando a estatísticas, a Áustria vai em três jogos seguidos a sofrer, ao passo que a Roménia leva já quatro duelos a encaixar e, para mais, sem vencer.



De notar que estas duas equipas não se enfrentam desde 2012, na altura num particular que acabou em empate. No total, são três duelos entre estas duas equipas, sem qualquer desaire austríaco para registar.

CÓD 165 Áustria 1.67 Empate 3.55 Roménia 4.83