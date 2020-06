Áustria Viena-Admira Wacker: arranca a retoma na Áustria

Arranca a fase de manutenção do campeonato austríaco, com o Áustria Viena a receber esta terça-feira a visita do Admira Wacker, uma partida na qual se defrontará o primeiro e o terceiro colocados desta fase decisiva da prova.



Em melhor posição, o conjunto de Viena entra em campo com 12 pontos, mais 3 do que o Admira, isto já descontando o 'corte' pontual para esta fase final. Sem perder há 9 partidas - mas com cinco empates consecutivos -, o Áustria Viena chega moralizado a este encontro, mas tendo em conta a paragem recente tudo é uma incógnita.



Quanto ao Admira Wacker, não perdeu nenhum dos seus últimos dois duelos, ambos disputados antes da paragem, entrando em campo numa sequência em que marcou primeiro em seis dos últimos oito duelos.



Na primeira volta, refira-se, houve empate a zero, um resultado que confirmou a tendência do Áustria Viena para não perder no confronto direto: já lá vão cinco partidas.