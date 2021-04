Auxerre-Le Havre: sexto recebe o 12.º na Ligue 2

Encontro da 31.ª jornada da Ligue 2, com o sexto Auxerre a receber esta segunda-feira, pelas 19h45, a visita do Le Havre, o 12.º à entrada da ronda deste fim de semana, com 37 pontos, menos 10 do que o adversário desta partida.



Em melhor posição, o Auxerre vem de quatro jogos sem vencer e três sem perder, sendo que nos três que não perdeu... também não venceu. Foram três empates - 0-0, 1-1 e 2-2 - que a equipa esperará travar nesta noite. Por outro lado, no que a golos diz respeito, apenas um dos últimos oito jogos teve pelo menos 3.



Do lado oposto estará um Le Havre que nos últimos quatro encontros venceu um e perdeu quatro e que, normalmente também não tem muitos golos nas suas partidas: nos últimos dez o marcador teve sempre dois ou menos golos.



Uma estatística que, refira-se, também se vê no confronto direto, já que a última meia dúzia de embates também teve o mesmo registo inferior de golos. Na primeira volta, por exemplo, viu-se um empate a um. Irá a tendência manter-se?

CÓD 280 Auxerre 2.17 Empate 2.77 Le Havre 3.18