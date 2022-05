Auxerre-Saint-Étienne: primeira mão da final do playoff de acesso à Ligue 1

Auxerre e Saint-Étienne defrontam-se, esta quinta-feira, a partir das 18 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a primeira mão da final do playoff de acesso à Ligue 1 (principal escalão francês de futebol), num encontro que colocará frente a frente duas equipas que somam registos recentes muito distintos.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Auxerre registou quatro vitórias (Dunkerque, Le Havre, Amiens e Sochaux) e um empate (Caen), enquanto que o Saint-Étienne somou um empate (Nantes) e quatro desaires (Monaco, Rennes, Niuce e Reims).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o equilíbrio entre as duas equipas, com ambas a somarem cinco empates nos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Auxerre a levar a melhor no último destes embates, mas apenas no prolongamento.