Avaí-Paraná: visitados em boa fase

Colocados na primeira metade da tabela, no 10.º e 7.º postos, respetivamente, Avaí e Paraná encontram-se esta sexta-feira na Ressacada, numa partida da 21.ª jornada da Serie B do Brasileirão na qual procurarão um resultado positivo que permita manter viva a chama na perseguição aos quatro primeiros postos da tabela - os que dão acesso à subida.



Em melhor posição, com 29 pontos, o Paraná não vem, ainda assim, num bom momento, já que apenas venceu um dos últimos dez encontros - tem 3 derrotas e 6 empates. Quanto ao Avaí, apesar de ter menos 2 pontos, conta com uma fase bem mais positiva, já que nos últimos dez duelos venceu cinco, perdeu três e empatou dois.



Um registo que quererá certamente ampliar, provavelmente seguindo a tendência recente, que nos mostra que seis dos últimos oito jogos do Avaí tiveram pelo menos 3 golos e tentos de ambas as equipas.



Ainda assim, note-se que o confronto direto indica precisamente o contrário, já que os últimos cinco duelos entre Avaí e Paraná tiveram menos do que 3 golos. Nessa mão cheia de jogos, refira-se, o Paraná venceu dois encontros - os mais recentes - e perdeu somente um.