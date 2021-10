Avaí-Ponte Preta: equipa da casa na luta pela subida

Duelo da 29.ª jornada da Série B do Brasileirão, com o segundo colocado Avaí a receber a visita da Ponte Preta, uma formação que entra em campo no 15.º posto, apenas dois lugares acima da zona de despromoção - mas com 5 pontos de margem para essa linha de água.



Com 49 pontos, o Avaí está na luta pela subida de divisão e vem numa fase positiva, com quatro vitórias consecutivas na Série B. No total da época, a turma de Florianopolis tem 14 triunfos, 7 empates e 7 derrotas, isto para um registo de 33 golos marcados e 21 sofridos.



Quanto à Ponte Preta, com 33 pontos fruto de 8 vitórias, 9 empates e 11 derrotas, tem 27 golos marcados e 30 sofridos, sendo que nos últimos quatro duelo venceu dois, empatou um e perdeu outro. Já em quatro dos últimos cinco foi a primeira equipa a marcar.



Relativamente ao confronto direto, o duelo da primeira volta acabou num empate a zeros.