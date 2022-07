Avaí-Santos: paulistas motivados

Em oitavo no arranque da jornada 17 do Brasileirão, o Santos visita este sábado o reduto do Avaí, numa partida na qual terá pela frente uma formação que está na 16.ª posição, mas que tem apenas somente menos 4 pontos na tabela: 22 contra 18.



Neste jogo sem Renato e com Muriqui e Bressan em dúvida, o Avaí entra em campo vindo de quatro partidas seguidas sem ganhar, incluindo três derrotas. Nos últimos cinco jogos sofreu sempre golo, sendo que em quatro deles o marcador final teve 3 ou mais no total final.



Quanto ao Santos, sem Lucas, vem de duas vitórias seguidas, que travaram uma sequência de seis encontros consecutivos sem triunfar. Dos últimos seis, apenas um teve mais do que 3 golos nos total final.



Quanto ao confronto direto, o Santos leva oito jogos seguidos sem perder diante do Avaí, tendo sido a primeira equipa a marcar em cinco dos últimos seis. Por outro lado, apenas um dos últimos dez jogos não teve golos de ambas as equipas.

