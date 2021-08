Avangard Omsk-CSKA Moscovo: reedição da final da KHL da época passada

Encontro de abertura da temporada na KHL para Avangard Omsk e CSKA Moscovo, a disputar pelas 17 horas no Balashikha Arena. Será uma partida que se prevê equilibrada, até porque estas duas equipas estão habituadas a lutar pelas posições cimeiras e na época passada até discutiram entre si o título final: foi o Avangard a vencer, na altura por 4-2.



Será, por isso, o reencontro com sabor a vingança para os moscovitas, que para esta temporada apenas disputou três encontros de preparação, com duas derrotas e uma vitória a registar. Quanto aos campeões, disputaram nove duelos de preparação em 25 dias, com um registo de cinco triunfos e quatro desaires.



Na época passada, refira-se, estas duas equipas defrontaram-se por oito ocasiões, com quatro triunfos para cada lado. O problema para os moscovitas foi o facto de duas dessas vitórias terem surgido na fase regular, ao passo que a equipa de Balashikha conseguiu todos os seus triunfos no playoff, algo que lhe permitiu resolver a final de abril em seis partidas - e com triunfo decisivo perante os seus adeptos.

CÓD 322 Avangard Omsk 2.42 Empate 3.7 CSKA Moscovo 2.34