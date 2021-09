Avangard Omsk-Jokerit Helsinquía: duelo da KHL

Aí está mais um duelo da KHL, com Avangard Omsk e Jokerit Helsinquía a encontrarem-se este sábado, pelas 15 horas, na Balashikha Arena.



Com 6 pontos, fruto de três vitórias e uma derrota, o conjunto da casa é um dos que está nos postos cimeiros da Conferência Este, totalizando até ao momento 13 golos marcados e 10 sofridos.



Quanto aos visitantes, têm 4 pontos em 4 jogos, mercê de um arranque com duas vitórias e duas derrotas. Depois de ter começado com os dois desaires, a turma finlandesa tem agora dois triunfos seguidos, em jogos nos quais marcou 11 golos e sofreu 9. No total da época, o registo é de 13 golos marcados e 16 sofridos.



No que ao confronto direto diz respeito, o Avangard Omsk foi a equipa que chegou ao final do primeiro período na frente em quatro dos últimos cinco encontros que disputaram estes dois conjuntos.