Avangard Omsk-Podolsk Vityaz: duelo entre equipas em fases distintas

CÓD 261 Avangard Omsk 1.49 Empate 4.45 Podolsk Vityaz 4.7

Duelo de equipas conferências distintas na KHL, com o quinto do Este a receber esta segunda-feira a visita do 12.º e último do Oeste. Será um duelo entre em lados distintos do campeonato, mas que também estão em posições e momentos bem diferentes. Com 31 pontos, o Avangard Omsk tem 15 vitórias e 12 derrotas em 27 partidas, ao passo que o Podolsk Vityaz conta somente com 22, fruto de 7 triunfos e 20 desaires.Olhando ao registo recente, o Avangard Omsk vem de um triunfo, um dos cinco que conseguiu na última dezena de partidas, ao passo que o Podolsk Vityaz chega na sequência de dois desaires, que ampliaram para sete o registo de desaires nos últimos dez duelos disputados.Olhando ao confronto direto, note-se que na época passada o Podolsk Vityaz venceu ambos os duelos, primeiros por 2-1 e depois por 4-3. Como será desta vez?