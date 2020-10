Avangard Omsk-Yekaterinburg: tira-teimas de topo na KHL

Colocadas nas primeiras posições da Conferência Este da KHL, Avangard Omsk e Yekaterinburg encontram-se este sábado na Balashikha Arena, numa partida na qual se enfrentarão o segundo e o terceiro colocados, duas equipas com os mesmos 18 jogos disputados e apenas separados por 1 ponto - 26 contra 27, respetivamente.



Em terceiro lugar, o Avangard Omsk vem de duas derrotas consecutivas, uma delas em casa, ainda que curiosamente seja a melhor equipa caseira nesta conferência, com 18 pontos em 10 partidas. Por outro lado, o Yekaterinburg é a melhor equipa fora de portas, com 14 pontos em 9 duelos. Note-se que, em sentido inverso, os forasteiros nesta partida venceram o seu jogo mais recente, goleando fora de portas (lá está...) por 5-2.



No que ao confronto direto diz respeito, e analisando a última meia dúzia de encontros, o Yekaterinburg tem vantagem com cinco triunfos, num registo no qual conseguiu 17 golos e sofreu 13. No mais recente, jogado há um mês, venceu por 3-2. Como será desta vez?

CÓD 546 Avangard Omsk 1.95 Empate 3.83 Yekaterinburg 2.96