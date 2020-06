Aves-Belenenses SAD: anfitriões em posição complicada na tabela classificativa

Aves e Belenenses SAD entram, esta sexta-feira, em campo para disputar mais um encontro da Liga NOS, uma partida que poderá ter um peso importante no futuro das duas formações no principal escalão português de futebol.



À entrada para esta jornada (25), os avenses posicionam-se no último lugar da tabela classificativa, com 13 pontos, fruto de quatro vitórias, um empate e 19 derrotas até ao momento na prova, enquanto que o Belenenses SAD é 14. classificado, com 26 pontos, após somar sete triunfos, cinco empates e 12 derrotas.



Nos últimos cinco jogos disputados para o campeonato, o Aves registou um empate (Famalicão) e quatro derrotas (Rio Ave, Vitória de Guimarães, Paços de Ferreira e Sporting), ao passo que o Belenenses SAD somou duas vitórias (Boavista e Marítimo), dois empates (Rio Ave e Famalicão) e uma derrota (Santa Clara).



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para uma ligeira superioridade do Aves nos últimos cinco duelos, com os homens de Vila das Aves a registarem três triunfos contra apenas dos do conjunto de Belém.