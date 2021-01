AZ Alkmaar-Ajax: formações tentam qualificação para os 'quartos' da Taça

AZ Alkmaar e Ajax defrontam-se, esta quarta-feira, em jogo a contar para os oitavos-de-final da Taça da Holanda, num encontro que colocará frente a frente duas formações que atravessam um bom momento na atual temporada.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o AZ Alkmaar registou três vitórias (Vitesse, PSV Eindhoven e Den Haag) e dois empates (Utrecht e Zwolle), enquanto que o Ajax somou três triunfos (Den Haag, Twente e Feyenoord) e dois empates (Williem II e PSV Eindhoven).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade do AZ Alkmaar, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos disputados entre as duas formações, com o Ajax a vencer os dois restantes encontros.